Non solo Inter e Napoli nel mercoledì di Champions. Alle 18.45 due partite: il Real Madrid attende l'Union Berlino di Bonucci, ma c'è anche Galatasaray-Copenhagen. In serata spicca Bayern Monaco-Manchester United, l'Arsenal invece sarà opposto al Psv. Da tenere d'occhio Benfica-Salisburgo, avversarie della squadra di Inzaghi. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport 251

