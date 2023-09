Shakhtar, Riznyk in campo dopo la morte del fratello in guerra in Ucraina

Otto giorni fa Serhii Riznyk, fratello del portiere dello Shakhtar Donetsk, è morto a 34 anni per le ferite causate da una mina mentre combatteva in Ucraina contro l'invasione russa. Contro il Porto Dmytro Riznyk è sceso regolarmente in campo. Il direttore sportivo Srna ha spiegato la scelta: "Noi siamo qui per regalare 90 minuti di emozioni positive al popolo ucraino, ma non è facile giocare queste partite"

Una guerra che dura da quasi due anni, scoppiata in seguito all'invasione russa in Ucraina, e una partita di Champions League. A unire mondi così apparentemente distanti è la storia di Dmytro Riznyk, portiere dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina. Riznyk è sceso in campo contro il Porto a soli otto giorni dalla morte del fratello Serhii, ucciso a 34 anni dalle ferite causate da una mina mentre era impegnato sul fronte, soldato della resistenza ucraina all'invasione. A spiegare la scelta del portiere, e in generale della squadra, è il direttore sportivo dello Shakhtar Srna: "Noi scendiamo in campo per regalare 90 minuti di emozioni positive al popolo ucraino. Ma non è facile giocare in queste situazioni".