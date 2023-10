Napoli-Real a Turpin, Makkelie per Inter-Benfica

Designati gli arbitri per le sfide di martedì 3 ottobre in Champions League: Napoli-Real Madrid sarà diretta dal francese Turpin, mentre per Inter-Benfica ci sarà l'olandese Makkelie. Psv-Siviglia a Orsato, Lens-Arsenal a Guida

Il francese Clement Turpin è stato designato per arbitrare Napoli-Real Madrid, partita del secondo turno della Champions, gruppo C, in programma all'Armando Maradona il prossimo martedì. Il direttore di gara transalpino sarà assistito dai connazionali Alexis Auger e Nicolas Danos, Jerôme Brisard, quarto uomo Stéphanie Frappart; al Var Jerôme Brisard, coadiuvato da Bennoit Millot. Inter-Benfica, in programma a San Siro martedì, sarà diretta dall'olandese Danny Makkelie, assistito da Hessel Steegstra e Jan de Vries (quarto uomo Allard Lindhout, Var Rob Dieperink, Avar lo sloveno Nejc Kajtazovic). L'italiano Daniele Orsato dirigerà Psv Eindhoven-Siviglia, partita del gruppo B, assistito da Ciro Carbone e Alessandro Giallatin, con Antonio Rapuano quarto uomo e al Var Massimiliano Irrati, assistito dal portoghese Tiago Martins. Sempre nel gruppo B, altro arbitro italiano per Lens-Arsenal: sarà Marco Guida, assistito da Filippo Meli e Giorgio Peretti, con Matteo Marchetti quarto uomo e al Var Paolo Valeri assistito da Michael Fabbri.