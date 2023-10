Milan, dubbio Adli-Pobega per il Borussia

Dopo il successo contro la Lazio, il Milan ha svolto un allenamento di scarico in palestra. Per la trasferta di Champions contro il Borussia Dortmund Pioli ha un unico dubbio a centrocampo: Adli oppure Pobega. Loftus-Cheek, costretto a lasciare il campo in anticipo nella sfida di sabato, sarà sottoposto a strumentali nella giornata di lunedì. Sicuramente salterà l'impegno europeo e la partita col Genoa prima della sosta. Nel video le ultime news da Milanello con l'inviato Peppe Di Stefano