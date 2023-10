Dove vedere Inter-Benfica

Per la seconda giornata della Champions League, Inter in campo stasera contro il Benfica, da seguire in diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

I numeri di Inter e Benfica

Inter e Benfica si affrontano per la seconda stagione consecutiva in Champions League, con la squadra italiana che ha vinto 2-0 in trasferta prima di pareggiare 3-3 in casa nei quarti di finale della scorsa edizione. Il Benfica non ha mai battuto l'Inter in tutte le competizioni (2 pari, 3 sconfitte), perdendo la finale di Coppa dei Campioni del 1965, perdendo in aggregato 4-3 agli ottavi di Coppa UEFA 2003/04 e, sempre in aggregato, 5-3 nei quarti di finale della scorsa UEFA Champions League. Sono stati 13 i gol segnati nelle due precedenti partite casalinghe dell'Inter contro il Benfica in competizioni europee: un successo per i nerazzurri 4-3 nel marzo 2004 prima del pareggio 3-3 nel marzo di quest'anno. L'Inter ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe nella fase a gironi di Champions League (1 sconfitta), un successo in più rispetto alle 13 precedenti (3 vittorie, 5 pari, 5 sconfitte). Tuttavia, la scorsa stagione ha perso la prima gara interna nella fase a gironi, 0-2 contro il Bayern Monaco. Il Benfica non ha perso nessuna delle ultime 10 trasferte nelle competizioni europee (6 vittorie, 4 pareggi), la sua striscia di imbattibilità più lunga di sempre in trasferta in Europa. L'ultima sconfitta è arrivata contro il Bayern Monaco nella fase a gironi della UEFA Champions League 2021/22 (2-5). Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Salisburgo, il Benfica cercherà di evitare di perdere ciascuna delle prime due gare di una fase a gironi di Champions League per la quinta volta, dopo il 2007/08, 2014/15, 2017/18 e 2019/20 – ognuna di queste terminata con l’eliminazione.