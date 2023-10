L'allenatore dei tedeschi presenta in conferenza la sfida ai rossoneri, in programma mercoledì 4 ottobre alle 21: "Sarà una partita diversa rispetto al Psg, abbiamo cambiato mentalità e servirà una grande prova, perché le gare in casa sono fondamentali e per passare servono 10 punti. Il Milan è forte e può provare a vincere in ogni momento: hanno una grande combinazione di intensità e tecnica"

Consapevolezza della forza del proprio avversario ma anche tanta fiducia nei propri mezzi. Alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la seconda giornata del girone F di Champions League, l'allenatore del Borussia Dortmund Edin Terzic ha parlato dell'importanza di partire bene in casa: "In Champions League nessuna partita è facile - ha detto in conferenza stampa - e lo abbiamo capito già dai sorteggi. Per qualificarsi servono di solito 10 punti, per questo è importante partire bene già da domani. E poi le partite in casa sono fondamentali. Affronteremo il Milan, un avversario difficile, ma i nostri tifosi ci aiuteranno e sono sicuro che faremo una grande prestazione". Nel match di esordio è arrivato un ko sul campo del Paris Saint-Germain: "Ma sarà una partita completamente diversa - ha spiegato ancora l'allenatore del Borussia -, con il Psg abbiamo avuto molte preoccupazioni e potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, ora abbiamo cambiato mentalità per affrontare la prossima gara con più coraggio. E il Milan gioca in maniera diversa".