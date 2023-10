Clima sereno in casa Milan prima della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: al centro del torello svolto a Milanello c'è anche l'allenatore Stefano Pioli che si diverte in mezzo ai suoi ragazzi alla vigilia di una sfida già decisiva in chiave qualificazione. Rossoneri che dovranno rinunciare per infrotunio a Krunic, Loftus Cheek oltre che a Bennacer. Confermati in attacco Pulisic-Giroud-Leao