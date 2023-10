Champions League

Centrocampo nuovo per Pioli: out per infortunio Loftus-Cheek, Krunic e Bennacer, giocheranno titolari Musah, Reijnders e Pobega. In difesa assente Kalulu, torna Thiaw dopo aver riposato contro la Lazio. Nel Dortmund tornano diversi titolari che avevano riposato contro l'Hoffenheim, tra questi c'è anche Emre Can (ex Juventus). La partita sarà visibile mercoledì 4 ottobre alle 21 attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime