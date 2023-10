Immobile: "Critiche? Non devo dimostrare niente"

Alla vigilia della sfida col Celtic, le parole del capitano: “Le critiche? Non mi stanno piacendo i risultati della squadra. La mancanza di tanti singoli fa sì che la squadra giochi con deficit tecnico e di carisma. Il mio umore non è dei migliori perché non sto dando quello che posso per aiutare la squadra, non devo dimostrare niente ai tifosi veri che sanno quanto amo questa maglia. In settimana sono stato piuttosto tranquillo, mi manca più che il gol fare la prestazione giusta per ripartire”