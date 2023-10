L'Inter fa festa anche in Champions, centra la sua prima vittoria nel girone e si ritrova in vetta insieme alla Real Sociedad. Dopo l'1-1 all'esordio sul campo degli spagnoli, i nerazzurri sprecano tanto ma vincono 1-0 a San Siro contro il Benfica. Decisivo Thuram al 62', guizzo che segue e precede le chance non sfruttate da Dumfries e da Lautaro (fermato due volte dai legni e altrettante da Trubin). Un gol che basta per salire a quota 4 punti in classifica, match analizzato a Sky Sport da Simone Inzaghi: "Grandissima partita, bravi i ragazzi. Primo tempo equilibrato, abbiamo avuto due o tre occasioni per sbloccarla. Nel secondo abbiamo aumentato l'intensità, c'era la sensazione che il gol potesse arrivare da un momento all'altro. Ricordiamo che di fronte avevamo il Benfica che ha quasi sempre vinto in stagione. Volevamo vincere davanti al nostro pubblico. Venivamo da un periodo con trasferte lontane tornando tardi, ieri i ragazzi sono stati con le famiglie e oggi hanno dato una risposta da vicecampioni d'Europa".