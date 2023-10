Dove vedere Borussia Dortmund-Milan in tv

Dopo il pari interno contro il Newcastle all'esordio, nella seconda giornata del girone F il Milan affronta in trasferta il Borussia Dortmund in una sfida che nella fase a gironi di Champions manca da oltre 20 anni. Calcio d'inizio alle 21: Il match sarà visibile l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime

La partita tra Borussia Dortmund e Milan, valida per la seconda giornata del girone F di Champions League, si gioca Signal Iduna Park di Dortmund oggi, mercoledì 4 ottobre , alle ore 21 . Sarà possibile vederla attraverso l' App Prime Video di Amazon , disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime. Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di ' Champions League Show ' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno . In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Mario Giunta per le news.

I numeri di Borussia Dortmund e Milan

Borussia Dortmund e Milan tornano ad affrontarsi per la prima volta dalla seconda fase a gironi della Champions League 2002/03: la squadra in trasferta vinse entrambi gli incontri 1-0 – i rossoneri sollevarono poi il trofeo in quella stagione. Il Milan ha perso solo due delle 14 partite di Champions League contro squadre tedesche (7V, 5N): fuori casa contro l’Hertha Berlino nell'ottobre 1999 (0-1) e al Meazza contro il Borussia Dortmund nel marzo 2003 (0-1). Il Borussia Dortmund ha perso 0-2 contro il Paris Saint-Germain nel primo match di questa Champions League: solo nel 2017/18 (contro il Tottenham e il Real Madrid) ha perso entrambe le prime due partite in una singola stagione nel torneo. Il Milan non ha segnato negli ultimi tre match di Champions League, i rossoneri non hanno mai registrato quattro partite di fila senza gol all'attivo tra Champions League e Coppa dei Campioni. Nelle precedenti cinque stagioni di Champions League (tra il 2018/19 e il 2022/23), il Borussia Dortmund ha perso solo una delle 15 partite casalinghe nella fase a gironi (9V, 5N): 1-3 contro l'Ajax nel novembre 2021. Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime tre partite della fase a gironi di Champions League. L'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di clean sheet di fila in questa fase del torneo è stata nel 2002/03 (quattro). Il Milan ha effettuato 25 tiri (9 in porta) nel pareggio 0-0 contro il Newcastle. Prima dei rossoneri l’ultimo club che in un match di Champions League aveva tentato così tanti tiri senza segnare era stato il Barcellona contro il Lione nel febbraio 2019 (25). Il Milan è la formazione con il valore più alto di Expected Goals tre le squadre che non hanno segnato nel primo match di questa Champions League (1.99). In più, solo Manchester City (37) e Real Madrid (32) hanno effettuato più conclusioni dei rossoneri nel match d’esordio di questo torneo (25).