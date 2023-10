Dove vedere Celtic-Lazio in tv

La partita tra Celtic e Lazio, valida per la seconda giornata del girone E di Champions League, si gioca al Celtic Park di Glasgow oggi, mercoledì 4 ottobre , alle ore 21 . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca di Massimo Marianella con il commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Matteo Petrucci. Diretta Gol con Federico Zancan. Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di ' Champions League Show ' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno . In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Mario Giunta per le news.

I numeri di Celtic e Lazio

Il Celtic ha vinto entrambi i precedenti match giocati contro la Lazio: vittoria per 2-1, sia in casa che in trasferta, nella fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Il Celtic ha vinto soltanto una delle ultime 22 gare (5N, 16P) di Champions League, ed è senza successi nelle 11 partite più recenti (2N, 9P), ovvero dalla vittoria per 3-0 sul campo dell'Anderlecht, nel settembre 2017. Il Celtic non vince da 10 partite casalinghe (2N, 8P) di Champions League, e non è riuscito a tenere la porta inviolata in alcuna delle ultime 15 gare andate in scena al Celtic Park. Soltanto quattro squadre hanno registrato una serie più lunga di match interni consecutivi senza vittoria nella competizione: FCSB (13, 1996-2013), Lille (13, 2006-2021), Club Brugge (12, 2016-2020) e Spartak Mosca (11, 2001-2006). La Lazio è imbattuta nelle ultime sette partite (2V, 5N) della fase a gironi di Champions League; i biancocelesti hanno infilato una serie più lunga di gare senza sconfitte in questa fase del torneo soltanto una volta, ovvero nelle prime otto sfide (inclusa la seconda fase a gironi) nella competizione del 1999-2000. La Lazio ha vinto soltanto una delle ultime 16 trasferte (5N, 10P) di Champions League, restando senza successi nelle ultime nove, ovvero dalla vittoria per 2-0 in casa del Besiktas nel settembre 2003. Nessuna squadra ha effettuato meno tocchi in area avversaria nel primo turno di questa Champions League rispetto al Celtic (8), che ha registrato un xG di appena 0.30: il terzo più basso rispetto a qualsiasi altra avversaria, e meglio soltanto di Union Berlino (0.24) e Newcastle (0.28). La Lazio ha effettuato 19 tiri totali nel match contro l'Atletico Madrid (1-1) nel primo turno - record per i biancocelesti in una singola partita di Champions League (dal 2003/04 in poi) - con 11 giocatori di movimento differenti, prima che il portiere Ivan Provedel segnasse al 95 ̊ minuto.