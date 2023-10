Al termine del match del Maradona vinto per 3-2 dal Real Madrid sul Napoli il commento negli studi Sky di Paolo Condò: "E' stata una partita che il Napoli ha giocato alla pari. Direi che la differenza alla fine l'ha fatta la qualità del Real Madrid soprattutto in avanti. Giocatori come Bellingham, Vinicius e Valverde il Napoli non ce li ha. Bellingham fra i non attaccanti per i prossimi dieci anni sarà il miglior giocatore del mondo"

