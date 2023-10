Stop alla trasferta dei tifosi italiani a Rotterdam, che non potranno andare in Olanda per seguire Feyenoord-Lazio, gara del girone di Champions League in programma il prossimo 25 ottobre. La decisione è stata presa dalle autorità locali, che considerano la partita a rischio dopo i fatti del 2015, quando i tifosi olandesi in trasferta a Roma scatenarono il caos in Piazza di Spagna con il danneggiamento della fontana della Barcaccia. La Uefa, in una nota, ha fatto sapere che "prende atto" della scelta.

Probabile a questo punto, visti anche i precedenti, che lo stesso avvenga per i tifosi olandesi in trasferta a Roma per la partita di ritorno del 7 novembre. Si va dunque verso una doppia sfida, quasi certamente decisiva per le sorti del girone (in cui sono inserite anche Atletico Madrid e Celtic) senza tifosi ospiti in etrambe le occasioni. Già lo scorso anno, nel settembre 2022, in occasione della sfida di Europa League giocata a Roma, ai tifosi olandesi fu vietata la possibilità di entrare all'Olimpico per volontà del prefetto Piantedosi.