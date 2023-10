Immobile è pronto a tornare dal primo minuto al centro dell'attacco al posto di Castellanos, mentre in difesa spazio a Casale (preferito a Patric), in coppia co Romagnoli. Ecco le probabili scelte di Sarri per la sfida di Champions contro il Feyenoord, che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 18.45

