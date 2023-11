Ultimo allenamento a Milanello per Stefano Pioli e i rossoneri in vista della sfida decisiva di domani sera contro il Paris St. Germain nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League. L'allenatore rossonero ritrova per l'occasione fra i titolari sia Pulisic che Theo Hernandez così come Loftus-Cheek ormai pienamente ristabilito. Non ci sarà invece fra i disponibili Kjaer. Ecco le ultime dal nostro inviato Peppe Di Stefano