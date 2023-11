A Salisburgo l'Inter riabbraccia Marko Arnautovic un mese e mezzo dopo l'infortunio muscolare di Empoli: "Non è stato un momento facile per me, sia fisicamente che mentalmente - ha detto a Sky alla vigilia del match di Champions League -. Ora però sono tornato e guardo al futuro: voglio fare bene per l'Inter. Siamo forti, sono contento per gli altri attaccanti che hanno fatto un grande lavoro nelle ultime settimane"

LE PAROLE DI INZAGHI - LE PROBABILI FORMAZIONI