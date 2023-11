Immobile: "Dicevano che non potevo più segnare"

Il capitanon della Lazio decide il match contro il Feyenoord con il suo 200° gol in maglia biancoceleste: "Un gol importante, bello festeggiarlo quando si vince e davanti alla nostra gente. Serve per scacciare un po' di negatività quando si sentono dire tante cose, anche che non si può più giocare a certi livelli quando si arriva a una certa età"

Duecento gol in maglia biancoceleste, una rete che regala un successo prezioso alla Lazio sul Feyenoord portando la squadra di Sarri più vicina alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Dopo un periodo non particolarmente brillante, Ciro Immobile si gode la serata, salutata da una standing ovation dell'Olimpico che rende merito al capitano della Lazio: "Credo che sia stato un gol importante in un momento non semplice per la nostra stagione, il nostro girone è molto equilibrato, sarà così fino alla fine, dovremo sfruttare la gara col Celtic e poi andare a Madrid -dice - Spero che questa vittoria ci dia fiducia anche per il campionato".