La Lazio si qualifica agli ottavi di Champions se

La Lazio intende riscattare il ko di Rotterdam per tornare ad avere ampie chance di passaggio del turno. Al momento, la certezza degli ottavi di Champions è data solo dal successo in tutte le tre restanti gare. In caso di mancata vittoria con il Feyenoord, tutto dipenderà dalle combinazioni dei risultati nelle partite successive

Dopo il passo falso di Rotterdam nella sconfitta contro il Feyenoord, la Lazio è temporaneamente scivolata fuori dagli ottavi di Champions League, ma non fuori dall'Europa. Inoltre con i quattro punti raccolti grazie al pari con l'Atletico e al successo contro il Celtic, gli uomini di Sarri restano ampiamente in corsa per i primi due posti distanti rispettivamente 2 punti e 1 punto. Molto dipenderà dalla sfida contro il Feyenoord all'Olimpico ma la certezza di una qualificazione agli ottavi, al momento, è rappresentata dalla vittoria in tutte le tre restanti gare. La Lazio potrebbe ancora qualificarsi anche se non dovesse vincere tutte le rimanenti partite ma a quel punto tutto dipenderà dai risultati delle sue due antagoniste principali, ovvero Atletico Madrid e Feyenoord