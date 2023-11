Dove vedere Milan-Psg

Per la quarta giornata della Champions League, Milan in campo stasera a San Siro contro il Paris, partita da seguire in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra Milan e Paris, valida per la 4^ giornata di Champions League, si gioca oggi, martedì 7 novembre alle ore 21 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, a bordocampo Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Diretta Gol Andrea Marinozzi. La quarta giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e su NOW , con la possibilità di seguire 15 partite per ogni turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol . Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles. Mario Giunta per le news.

I numeri di Milan e Paris

Lo 0-3 nella gara d'andata è stato il primo match perso dal Milan in assoluto contro il Paris Saint-Germain, dopo che era rimasto imbattuto nei primi quattro confronti (2 vittorie, 2 pareggi). Dopo aver vinto solo due dei primi 20 incontri con squadre italiane tra tutte le competizioni (9 pari, 9 sconfitte), il Paris Saint-Germain ha vinto tutti gli ultimi quattro match contro formazioni della Serie A. Il Milan non è riuscito a segnare nelle ultime cinque partite di Champions League, prolungando la sua serie più lunga senza gol in competizioni europee. Il Paris Saint-Germain ha perso le ultime due trasferte di Champions League (0-2 contro il Bayern Monaco e 1-4 contro il Newcastle). L'ultima volta che ha subito tre sconfitte consecutive fuori casa nella competizione risale al periodo tra il dicembre 2017 e il settembre 2018. Il Milan non è riuscito a segnare nelle ultime due partite casalinghe di Champions League, perdendo contro l'Inter nella semifinale della scorsa stagione (0-2) e pareggiando 0-0 contro il Newcastle nel match al Meazza più recente. I rossoneri potrebbero restare a secco di gol in tre gare casalinghe consecutive per la prima volta nella loro storia in Coppa dei Campioni/Champions League. Il PSG ha segnato nelle ultime 47 partite della fase a gironi di Champions League: la striscia più lunga in questa fase nella storia della competizione – dalla sconfitta per 0-1 contro il Real Madrid nel novembre 2015 con Laurent Blanc allenatore. Nonostante sia la quinta squadra ad aver tentato più tiri in questa edizione della Champions League (50), il Milan è una delle due formazioni (insieme al Benfica) a non aver ancora segnato in questa stagione.