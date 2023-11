Loftus-Cheek un gigante: "Fiero di questa squadra"

il punto

Al via la quarta giornata della fase a gironi. Il Milan batte il Psg e si lancia all'inseguimento dei francesi, superati in classifica dal Borussia Dortmund che vince con il Newcastle: grande equilibrio nel girone dei rossoneri. Vince anche la Lazio, che sorpassa il Feyenoord al secondo posto alle spalle dell'Atletico. Già qualificate Manchester City e Lipsia. Ecco la situazione in ogni girone, il calendario e le regole in caso di arrivo a pari punti GUARDA TUTTI I GOL DI CHAMPIONS