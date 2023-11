Milano si candida per ospitare la finale Champions League: è arrivato il via libera della Giunta del Comune di Milano alla candidatura per il 2026 o il 2027 a San Siro, con l'approvazione della delibera di presentazione della candidatura. Adesso il processo prevede l’invio all'Uefa del dossier da parte della Figc

La Giunta del Comune di Milano ha dato il via livera alla candidatura per ospitare la finale di Champions del 2026 o del 2027. Dieci anni dopo quella del 2016 fra le due squadre di Madrid (vinse il Real sull’Atletico), San Siro può così tornare a essere il teatro dell’atto finale della massima competizione europea. La delibera di presentazione della candidatura è stata approvata, ora il processo prevede l’invio del dossier all’Uefa da parte della Federcalcio. Già in estate, il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva confermato la possibilità: “Mi ha chiamato Gravina per chiedermi se eravamo interessati a ospitare a San Siro la finale di Champions League" aveva detto il primo cittadino milanese a luglio. Due erano le città candidate, Milano e Budapest, per gli anni 2026 e 2027: "Quindi -sempre parole di Sala- almeno una delle due stagioni dovrebbe succedere". Le date delle due finali sarebbero il 20 maggio 2026 o il 5 giugno 2027. Il dossier finale deve essere consegnato entro febbraio del 2024, la decisione e l’assegnazione della finale alla città candidata verranno annunciate a maggio del 2024.