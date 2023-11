Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Oggi, martedì 28 novembre, torna la Champions League con la quinta giornata della fase a gironi, su Sky e in streaming su NOW . Le italiane giocano entrambe in casa con la Lazio che ospita all'Olimpico il Celtic alle 18.45, mentre il Milan il Borussia Dortmund. Sarà possibile seguire le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Studi pre e post partita affidati a Federica Masolin insieme al top team di ospiti

Ritorna la Champions League. La quinta giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite per ogni turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 18.45 la Lazio all’Olimpico affronterà il Celtic, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre, alle 21.00, toccherà al Milan che ospiterà a San Siro il Borussia Dortmund, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.