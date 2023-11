L'ad nerazzurro, intervenendo al convegno "Sport Industry Talk", ha parlato degli obiettivi nerazzurri e non solo: "Seconda stella o finale di Champions? Tiriamo la monetina e quello che viene viene - ha detto -. Contro la Juve è stata una prestazione positiva. Sono fiero e riconoscente del mio rinnovo"

" Seconda stella o finale di Champions? La seconda stella rappresenta un evento storico importante per il club, anche la Champions. Tiriamo la monetina e quello che viene viene , l'importante è che sia una delle due". L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta , non ha voluto dare priorità agli obiettivi nerazzurri, mettendoli sullo stesso piano.

"Con la Juve prestazione positiva, bravi a riprendere il risultato"

L'ad si è poi soffermato sull'ultimo Juve-Inter: "È stata una prestazione positiva - ha spiegato intervenendo durante «Sport Industry Talk», convegno organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera -. Dimostra continuità rispetto al recente passato, tutto questo è di buon auspicio per lottare per un importante traguardo. Al di là del risultato è la prestazione che dà conforto: siamo andati sotto ma la squadra si è ricompattata e ha ripreso il risultato. Questo dimostra come il processo di crescita e consapevolezza continui sotto la regia di Inzaghi".