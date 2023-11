Pioli: "Abbiamo una chance, ma troppi infortuni"

L'allenatore del Milan commenta con amarezza il risultato di San Siro con il Dortmund: "Non siamo riusciti a portare l'inerzia della gara dalla nostra parte e loro, una volta in vantaggio, hanno potuto fare ciò che preferivano. Dovevamo segnare qualche gol in più perché si poteva. Qualificazione? Non dipende più da noi ma dobbiamo battere il Newcastle" PAGELLE

E' visibilmente amareggiato Stefano Pioli per il risultato maturato con il Borussia Dortmund, una sconfitta che complica di molto i piani di qualificazione agli ottavi di Champions al Milan. "E' stata una serata molto negativa, abbiamo perso una gara dove non siamo riusciti a portare l'inerzia dalla nostra parte perché ne abbiamo avuto le possibilità - dice - Loro, una volta in vantaggio, hanno fatto ciò che preferivano, la partita era stata giusta fino al loro 2-1, dovevamo sfruttare le occasioni, non abbiamo difeso bene sul 2-1 e anche per l'infortunio di Thiaw abbiamo fatto fatica".

"Dovevamo segnare qualche gol in più" Un Milan che è sembrato mancare un po' in qualità: "Che ci sia stata meno qualità sì, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni quando potevamo andare in vantaggio, poi abbiamo faticato contro una squadra che in ripartenza è spietata, quando il livello è alto succede questo - spiega ancora Pioli - Siamo partiti bene, diventa difficile commentare, non siamo andati in vantaggio, siamo andati sotto e l'abbiamo ripresa, fino al 2-1 abbiamo fatto ciò che dovevamo, è un peccato perché potevamo segnare qualche gol in più". vedi anche Gli highlights di Milan-Borussia Dortmund 1-3

"Non dipende più da noi ma dobbiamo vincere a Newcastle" Alla già nutrita schiera di indisponibili si aggiungerà anche Thiaw uscito per un problema muscolare: "Gli infortuni mi preoccupano perché non sono semplici e poi ne abbiamo tanti in uno stesso reparto - dice - Stiamo lavorando con grande disponibilità per superare questo momento, passare il turno non dipende più da noi, dobbiamo vincere con il Newcastle e poi vedremo. Giroud? Gli ho parlato perché era rimasto sul rigore sbagliato ma lui ha esperienza per superare questi momenti, non è stata la sua miglior serata".