"C'è una squadra che gioca insieme, si vede che giochiamo uno per tutti e tutti per uno". È questo il nuovo spirito del Napoli con Walter Mazzarri secondo Frank Anguissa. Uno spirito di squadra sottolineato dal centrocampista camerunense dopo la sfida persa al Bernabeu contro il Real Madrid. L'emblema è proprio il suo gol, con l'abbraccio di squadra tra giocatori in campo e in panchina: "Mazzarri sta dando tutto per la squadra - spiega - per farci capire la nostra forza e lo si vede in campo che stiamo bene".