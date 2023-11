Mazzarri: "Buona gara, ritrovato giusto spirito"

Uno spirito ritrovato. È il messaggio lanciato da Walter Mazzarri dopo la sfida del Bernabeu contro il Real Madrid. Nonostante il ko, infatti, l'allenatore del Napoli vede il bicchiere mezzo pieno per l'atteggiamento degli azzurri: "Secondo me abbiamo fatto un'ottima gara - ha spiegato Mazzarri - Sul 2-2 pensavo che saremmo potuti andare in vantaggio sfruttando alcune ripartenze e il Real Madrid sembrava in difficoltà. Poi abbiamo preso gol e tentato il tutto per tutto: perdere 3-2 o 4-2 non cambia molto. Sono soddisfatto, ci sono solo alcune cose minime da correggere. Abbiamo ritrovato lo spirito, qualcosa si è visto".