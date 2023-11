Champions League LIVE: alle 18.45 2 partite su Sky

Alle 18.45 via alle gare del mercoledì della quinta giornata dei gironi con lo United impegnato in Turchia con il Galatasaray e il Siviglia che ospita il PSV. Altre sei gare alle 21: oltre al Napoli impegnato a Madrid, l'Inter in casa del Benfica. In campo anche l'Arsenal e il Bayern. Tutte le gare sui canali dedicati con l'opzione Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’