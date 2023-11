Jorginho non ha paura si sbagliare un calcio di rigore. Se si potesse parafrase il capolavoro di De Gregori in chiave attuale sarebbe questo probabilmente il nuovo verso della "Leva calcistica", anche se l'italo brasiliano sulla maglia non porta il numero 7 bensì il 20. Perché nonostante il rapporto complicato coi tiri dagli 11 metri dell'ultimo periodo, il centrocampista dell'Arsenal continua a presentarsi regolarmente dal dischetto, come successo all'Olimpico contro la Macedonia del Nord e come accaduto anche ieri nella sfida di Champions tra i Gunners e il Lens, travolto alla fine 6-0. Ma se con la maglia azzurra Jorginho aveva sbagliato la sua terza trasformazione consecutiva, mostrando comunque una grande dose di personalità andando a calciare dagli 11 metri, con la maglia del suo club l'italo-brasiliano è tornato al gol (questa volta niente rincorsa col saltello), scrollandosi di dosso l'amarezza e il peso dell'ultimo errore in Nazionale. Che, evidentemente, oramai non lascia più tranquillo quello che fino a un paio di anni fa, anche dai tifosi azzurri, era considerato uno dei migliori specialisti al mondo.