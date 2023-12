I nerazzurri sono già qualificati ma una vittoria contro gli spagnoli garantirebbe il primato nel girone. Alla vigilia ha parlato Simone Inzaghi: "Loro sono un'ottima squadra, imbattuti in Champions e hanno perso solo con le big in Liga. Arrivare primi ci darebbe prestigio e un sorteggio più agevole, potendo anche giocare il ritorno in casa". Diretta martedì 12 dicembre su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Serve una vittoria per garantirsi il primato nel girone. L’Inter ospita a San Siro la Real Sociedad che come i nerazzurri è già qualificata ma è al momento in testa per via di una migliore differenza reti. Entrambe le squadre sono a quota 11 punti ma Simone Inzaghi punta al successo per avere maggiori chance di un accoppiamento più agevole agli ottavi di finale . Inter-Real Sociedad è diretta martedì 12 dicembre su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

"Per prima cosa per il prestigio che ti dà, per la società e i tifosi. Poi perché hai la possibilità di giocare di in casa la seconda gara e di avere un sorteggio più abbordabile".

Inzaghi: "Turnover? Devo fare valutazioni attente"

In conferenza l’allenatore piacentino ha aggiunto: "Sappiamo che sarà una partita molto difficile contro un avversario di qualità. Giocare dentro o fuori per loro cambia poco anche in Europa. Ci vorrà una partita importante per fare risultato". Poi sulla posta in palio: "Sappiamo cosa vuol dire arrivare primi, sapendo che loro hanno fatto un percorso di tutto rispetto, come noi. Come ho sempre fatto, qualcosa cambierò perché abbiamo difficoltà nelle rotazioni con giocatori importanti fuori. Devo fare valutazioni attente, ma non parlerei di turnover solo di qualche cambiamento come ho sempre fatto. Forse è stato accentuato a Lisbona ma ce lo potevamo permettere e i ragazzi hanno risposto bene dopo un approccio non buono. Cuadrado? Sto valutando, lì non ho molta scelta due tra Bisseck, Cuadrado e Darmian partiranno titolari e uno lo porterò in panchina sapendo che Bisseck e Darmian hanno già giocato domenica mentre Juan convive con un problemino fisico ma per noi è importante". Infine sul girone affrontato: "Si è parlato di sorteggio "soft" perché siamo stati bravi nelle prime cinque gare, ma l’avversario di domani è un team che era stato estratto dalla quarta urna, ma siamo stati bravi noi a rendere il girone più semplice di quello che è".