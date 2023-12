Dove vedere Inter-Real Sociedad

La partita tra Inter e Real Sociedad, valida per la 6^ giornata di Champions League, si gioca oggi, martedì 12 dicembre alle ore 21 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena, bordocampo Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Giorgia Cenni.La sesta giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite per ogni turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol . Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Esteban Cambiasso e Fabio Quagliarella. Mario Giunta per le news.

I numeri di Inter e Real Sociedad

L’Inter ospiterà la Real Sociedad in una gara di una competizione europea per la prima volta dalla vittoria per 3-0 nel match interno di Coppa UEFA giocato nel settembre 1979. La Real Sociedad ha vinto solo una delle nove partite giocate contro squadre italiane in competizioni europee (4 pareggi, 4 sconfitte), battendo l’Inter per 2-0 nell’incontro interno disputato in Coppa UEFA nell’ottobre 1979; inoltre, la squadra basca non ha mai ottenuto il successo nelle quattro gare di questo tipo giocate in Italia (1 pari, 3 sconfitte). L’Inter ha vinto sei delle ultime sette gare interne nella fase a gironi di Champions League (una sconfitta), incluse le due interne giocate in questa stagione. L’ultima volta che i nerazzurri hanno vinto tutti e tre i match casalinghi giocati in questa fase in una singola edizione del torneo è stata nel 2010/11 quando erano campioni in carica. La Real Sociedad ha vinto entrambe le due partite fuori casa giocate in questa Champions League, tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 12 trasferte tra Coppa dei Campioni e Champions League messe insieme (2 vittorie, un pari, 9 sconfitte). L'Inter ha perso solo una delle ultime 12 partite di Champions League (7 vittorie, 4 pareggi), con l'unica sconfitta arrivata contro il Manchester City nella finale della scorsa edizione (0-1). I nerazzurri sono rimasti imbattuti nelle ultime sette gare interne nella competizione, vincendone sei (un pareggio). Tra le squadre che hanno giocato nelle principali competizioni europee UEFA (Champions League, Europa League, Conference League) sia nella stagione 2022/23 che in quella 2023/24, la Real Sociedad è una delle sole due squadre, con il Bayern Monaco, con un record di vittorie del 100% nelle partite della fase a gironi giocate in trasferta. La Real Sociedad ha vinto le tre gare esterne giocate nella scorsa edizione dell’Europa League e le due disputate in Champions League in questa stagione.