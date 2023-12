Allenamento a Milanello prima della partenza per Newcastle, dove domani Pioli si gioca l’ultima del girone di Champions. In campo e in gruppo anche Leao, apparso sorridente: va verso una maglia da titolare, dopo la non convocazione di Bergamo. Kjaer out, Okafor in gruppo come Bennacer che però non è in lista Uefa. All’allenamento non presente Ibrahimovic, dopo l’ufficialità del nuovo incarico come senior advisor. Nessun dirigente a bordocampo. Le ultime news

NEWCASTLE-MILAN, LE PROBABILI