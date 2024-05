L'allenatore del Borussia Dortmund ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma martedì 7 maggio alle 21: "Il loro progetto è nato per vincere la coppa". Ai microfoni di Sky Sport, Mats Hummels ha aggiunto: "Per noi è una grande chance per riandare in finale dopo 11 anni" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

"Abbiamo un sogno e vogliamo realizzarlo, se necessario correremo più di 20 chilometri". Il Borussia Dortmund di Edin Terzic ripartirà dall'1-0 dell'andata per cercare di conquistare l'accesso alla finale di Champions League. Martedì 7 maggio alle 21 i gialloneri scenderanno in campo nella semifinale di ritorno contro il Paris Saint-Germain, una squadra costruita investendo milioni su milioni con l'obiettivo di vincere tutto: "Il loro progetto è nato qualche anno fa per alzare la Champions League", ha dichiarato Terzic in conferenza stampa, "hanno portato a casa il titolo nazionale. Adesso è la loro missione". approfondimento Orsato arbitrerà la semifinale tra Psg e Dortmund

"Sarebbe bello se ci fossero parallelismi con il 1997" Il Borussia Dortmund non disputava una semifinale di Champions League da 11 anni. In quell'occasione ha eliminato il Real Madrid, per poi perdere contro i connazionali del Bayern Monaco. Nel 1997 invece i gialloneri riuscirono a conquistare la coppa, battendo in finale 3-1 la Juventus. "In entrambe le occasioni la semifinale di ritorno è stata estremamente combattuta", ha continuato Terzic, "ma sarebbe ancora più bello se alla fine di questa stagione ci fossero più parallelismo con il '97".

Hummels: "Queste sfide sono stimolanti" Mats Hummels ha vinto il premio di Man of the match nella partita di andata e ai microfoni di Sky Sport ha presentato il ritorno contro il Psg: "Per noi è un grande sogno e una grande chance per riandare in finale dopo 11 anni. Queste sfide sono stimolanti. Per me è divertente giocare e allenarmi a questo livello con ragazzi così giovani. Competere a questa età per partite così importanti è molto bello".