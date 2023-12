Al Napoli bastano 33 minuti per piegare la resistenza del Braga e strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League: al Maradona la squadra di Mazzarri vince 2-0 in virtù di un autogol di Saatci e della rete di Osimhen su assist di Natan. Ma il meglio è Anguissa, dominante in mezzo al campo. Di seguito i voti degli azzurri a cura di Fabio Caressa

NAPOLI-BRAGA: HIGHLIGHTS