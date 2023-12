Dove vedere Napoli-Braga

La partita tra Napoli e Braga, valida per la 6^ giornata di Champions League, si gioca oggi, martedì 12 dicembre alle ore 21 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno, Diretta Gol Federico Zancan. La sesta giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite per ogni turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Esteban Cambiasso. e Fabio Quagliarella. Mario Giunta per le news.

I numeri di Napoli e Braga

L'unico precedente tra Napoli e Braga risale al primo turno di questa edizione della Champions Leaguee si è concluso con la vittoria degli azzurri per 2-1 in terra portoghese. Lo Sporting Braga ha perso le ultime sei partite europee contro squadre italiane considerando Coppa UEFA, Europa League, Conference League e Champions League. L’ultimo successo dei portoghesi contro queste avversarie risale al febbraio 2007, un 1-0 in trasferta a Parma in Coppa UEFA. Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime tre partite casalinghe di Champions League (2 pareggi, una sconfitta) e mai prima d'ora i partenopei sono rimasti senza successi per quattro sfide interne nelle principali competizioni europee. Lo Sporting Braga ha vinto solo una delle ultime nove partite affrontate in Champions League (1 pari, 7 sconfitte): l’unico successo è arrivato in trasferta contro l' Union Berlino nella seconda giornata di questa stagione. In generale, tre dei cinque successi dei lusitani nella competizione sono arrivati in trasferta, compresi gli ultimi due. Il Napoli ha perso l'ultima partita della fase a gironi in tre delle ultime quattro edizioni della Champions League (2017-18 contro il Feyenoord, 2018-19 e 2022-23 entrambe contro il Liverpool); i partenopei, tuttavia, hanno concluso vincendo il proprio raggruppamento in entrambi i precedenti in cui lo hanno terminato in casa, sconfiggendo 2-0 l'Arsenal nel 2013-14 e 4-0 il Genk nel 2019-20. Il Napoli proverà a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League per la terza volta negli ultimi tre tentativi (2019-20 e 2022-23 in precedenza), dopo esserci riuscito in appena due delle precedenti cinque edizioni della competizione a cui ha preso parte tra il 2011-12 e il 2018-19.