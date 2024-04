L'allenatore del Bayern Monaco ha parlato in conferenza alla vigilia della semifinale contro il Real Madrid: "Giocheremo come se fosse una finale". “Real ha cambiato il sistema di gioco dopo l’addio di Benzema”, afferma, "Bellingham cresciuto in modo eccezionale. E su Ancelotti: “Una leggenda, apprezzo la sua umiltà”

"Sarà una partita di livello": ne è sicuro Tuchel , che ha parlato in conferenza alla vigilia della semifinale di andata di Champions League, " Giocheremo come se fosse una finale , senza pensare al ritorno". Il suo Bayern Monaco affronterà il Real Madrid , che negli ultimi anni ha cambiato sistema di gioco: "Prima c'era Benzema che era il protagonista assoluto come numero 9. Ora hanno compensato alla sua assenza con un cambio di sistema", afferma l'allenatore tedesco, "Bellingham gioca da numero 6, 8 o 10, Vinicius tende a dribblare partendo da sinistra, mentre Rodrygo segna i gol importanti".

"Ancelotti una leggenda"

"È una leggenda, il top, umile, cavaliere. Straordinario": le parole al miele di Tuchel nei confronti di Carlo Ancelotti, "Giocare contro il Real è giocare contro il mito; dovremo trovare un mix tra libertà e disciplina". Continua: "Chiunque giochi per il Real, gioca con la pressione e le aspettative dietro. Bellingham è cresciuto in modo eccezionale: è molto pericoloso ed è assolutamente fondamentale". Infine, è sicuro di una cosa: "Gnabry segnerà, non so come, ma segnerà".