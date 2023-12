Un curioso episodio si è verificato durante la partita di Champions League tra Inter e Real Sociedad. L'arbitro Scharer, infatti, ha scritto il numero di maglia dei giocatori ammoniti sulle mani! Proprio come uno studente in occasione di un esame o un'interrogazione, per non dimenticarsi nulla e per avere i dati a portata di mano... Guarda il video

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ