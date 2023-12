La partita contro il Newcastle sarà decisiva per il Milan di Pioli. Nonostante la sconfitta contro il Borussia Dortmund (ora già qualificato), i rossoneri possono sperare di accedere agli ottavi, con una vittoria in Inghilterra e con una combinazione favorevole nell'altra gara del girone. Ecco la classifica del gruppo F e cosa serve ai rossoneri per qualificarsi

Per il Milan la partita contro il Newcastle è decisiva. Dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, infatti, i rossoneri possono ancora sperare di passare agli ottavi di Champions (come secondi). Tutto, ovviamente, passa dalla vittoria in casa del Newcastle. Ma non basta: il Milan infatti dovrà sperare che, nella partita che si giocherà in contemporanea tra Borussia Dortmund (già qualificato) e Psg, i parigini perdano. Un pari tra le due infatti non basterebbe, e qualificherebbe il Psg assieme al Borussia. In caso di mancata vittoria in casa del Newcastle la squadra di Pioli sarebbe esclusa anche dall'Europa League (il pareggio lascerebbe gli inglesi al terzo posto per la migliore differenza reti generale).