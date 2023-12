Lunedì è il giorno dei sorteggi: si parte alle 12 con gli ottavi di Champions con Inter, Napoli e Lazio che conosceranno la propria avversaria. Alle 13 gli spareggi di Europa League con Roma e Milan presenti. Alle 14 si chiude con gli spareggi di Conference. Atalanta e Fiorentina entreranno in scena nel sorteggio degli ottavi (di Europa e Conference) a febbraio. Squadre, regole, date. I sorteggi sono live su Sky Sport 24, in streaming su NOW e in streaming sul sito di skysport.it

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ