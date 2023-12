È il giorno dei sorteggi degli ottavi, è il giorno in cui Inter, Napoli e Lazio conosceranno le rispettive avversarie. Regole, date e tutto quello che c'è da sapere: il sorteggio è live alle 12 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e in streaming sul sito di skysport.it SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Giorno di sorteggi, giorno di Champions League. Inter, Napoli e Lazio conosceranno le rispettive avversarie nel cammino europeo, dopo che tutte e tre le italiane hanno chiuso al secondo posto il proprio girone di coppa, alle spalle delle spagnole Real Sociedad, Real Madrid e Atletico Madrid. Tutto quello che c'è da sapere, dall'orario alle regole, dalle sedici squadre presenti alle possibili avversarie delle italiane.

Quando ci sarà il sorteggio? Il sorteggio si terrà lunedì 18 dicembre alle ore 12. La sede, come di consueto, sarà la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

Come seguire il sorteggio su Sky e NOW La diretta del sorteggio di lunedì 18 dicembre alle ore 12 I sorteggi saranno in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Visibili live anche su skysport.it e sulla pagina You Tube di Sky Sport.

Come funziona il sorteggio: le regole Sedici squadre sono presenti nell'urna dell'Uefa, otto prime classificate nei gironi (cioè le teste di serie) e otto secondo classificate nei gironi (le non teste di serie). Le teste di serie vengono sorteggiate contro le non teste di serie. Due le limitazioni presenti nel regolamento: nessuna squadra può affrontare una squadra della stessa federazione nazionale e i club non possono affrontare quelli già sfidati nella fase a gironi.

Le 8 teste di serie (prime nei rispettivi gironi) Bayern Monaco (GER)

(GER) Arsenal (ING)

(ING) Real Madrid (SPA)

(SPA) Real Sociedad (SPA)

(SPA) Atletico Madrid (SPA)

(SPA) Borussia Dortmund (GER)

(GER) Manchester City (ING)

(ING) Barcellona (SPA) Le 8 non teste di serie (seconde nei rispettivi gironi) Copenaghen (DAN)

(DAN) Psv (OLA)

(OLA) NAPOLI (ITA)

INTER (ITA)

LAZIO (ITA)

Psg (FRA)

(FRA) Lipsia (GER)

(GER) Porto (POR)

Le possibili avversarie delle italiane Come detto, sia Inter che Napoli e Lazio sono tutte finite seconde nel proprio gruppo di Champions e, dunque, non sono teste di serie. Potranno quindi incrociare qualsiasi squadra presente nell'urna delle teste di serie eccezion fatta, come recita il regolamento, per quelle già sfidate nel girone. Vediamo nel dettaglio le possibili avversarie INTER : Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City o Barcellona

: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City o Barcellona NAPOLI : Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City o Barcellona

: Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City o Barcellona LAZIO: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Borussia Dortmund, Manchester City o Barcellona

Il calendario fino alla finale Ottavi andata : 13/14/20/21 febbraio 2024 

: 13/14/20/21 febbraio 2024  Ottavi ritorno : 5/6/12/13 marzo 2024

: 5/6/12/13 marzo 2024 Sorteggio quarti e semifinali : 15 marzo 2024

: 15 marzo 2024 Quarti di finale : andata 9/10 aprile e ritorno 16/17 aprile 2024

: andata 9/10 aprile e ritorno 16/17 aprile 2024 Semifinali : andata 30 aprile/1 maggio e ritorno 7/8 maggio 2024

: andata 30 aprile/1 maggio e ritorno 7/8 maggio 2024 Finale: 1° giugno 2024 a Londra allo stadio di Wembley