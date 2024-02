Ecco la lista Champions del Napoli per la fase a eliminazione diretta. Tre esclusioni eccellenti per Mazzarri: non ci sono Piotr Zielinski, in scadenza di contratto a giugno, il neo acquisto Dendoncker e Diego Demme. Presenti invece gli altri due nuovi acqusiti, Ngonge, Mazzocchi e Traorè. Il Napoli sfiderà il Barcellona di Xavi agli ottavi di Champions League

