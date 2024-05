Probabili formazioni Serie A della 37^ giornata: ultime news dai campi

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky. L'Inter, per l'ultima in casa, si "veste a festa". Pioli pensa a un po' di cambi con Jovic in pole. Roma con Dybala convocabile. Napoli senza Osimhen, sarà staffetta Raspadori-Simeone. Atalanta con Koopmeiners e de Roon da sostituire. Campionato finito per Zirkzee mentre a Bologna si rivedrà Fagioli, la cui squalifica finirà domenica



PROBABILI FORMAZIONI 37^GIORNATA: I 'CAMPETTI'