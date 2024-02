Nel video la prima parte dell'allenamento dell'Inter alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. Clima disteso durante il torello ad Appiano Gentile, con i giocatori che scherzano tra di loro (c'è anche che Thuram insegue Lautaro...). La partita in diretta martedì 20 febbraio alle 21 su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

