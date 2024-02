Inzaghi: "Vogliamo rivivere notti fantastiche"

Consolidato il primo posto in campionato, i nerazzurri tornano in campo per gli ottavi di finale di Champions League contro la squadra di Simeone: "Simeone è stato un grande compagno di squadra e sarà un grande avversario. Loro giocano bene e hanno grande qualità". Il match è in diretta martedì 20 febbraio alle 21 su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Vigilia di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci dal 4-0 in campionato contro la Salernitana che ha consolidato il primo posto in classifica, ospitano a San Siro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale (ritorno previsto il 13 marzo al Wanda Metropolitano). Così Simone Inzaghi ha anticipato i temi della sfida a Sky Sport. Il match è in diretta martedì 20 febbraio alle 21 su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Inzaghi in conferenza: "Non siamo favoriti"

L'allenatore dell'Inter ha parlato anche in conferenza stampa per analizzare la partita contro l'Atletico di Simeone: "Sarà un piacere ritrovarlo. Abbiamo vinto a Roma con la Lazio e siamo sempre rimasti in contatto, non ci siamo mai persi di vista, si capiva sarebbe diventato un grandissimo allenatore, basta vedere cos’ha fatto: 13 anni nella stessa società con tanti trofei. Dà un’impronta alle sue squadre e quest’anno è un piacere vederli giocare". Poi sul doppio impegno campionato-coppa e l'alternanza dei giocatori: "L’anno scorso abbiamo fatto gli ultimi tre mesi molto bene cambiando otto giocatori in pochi giorni. Poi dirti cosa succederà da qui alla fine non ho alcuna certezza, nelle ultime partite abbiamo avuto modo di recuperare in modo giusto ed è quello l’augurio anche se giocheremo ogni 72 ore e sarà tutto più difficile e complicato. In campionato, 20 giorni fa eravamo a -1 mentre ora siamo a +9: può cambiare tutto, dobbiamo stare concentratissimi non guardando date lontane ma al match che viene sperando di avere meno infortuni possibili. Io devo fare scelte non semplici ma i ragazzi sono sempre disponibili". Infine se si sente favorito contro l'Atletico: "No, non siamo favoriti. Al di là di Simeone hanno giocatori con esperienza, sarà una bellissima gara tra due squadre che vogliono dominare. Poi in queste partite abbiamo visto recentemente che l’episodio può cambiare o decidere la qualificazione, come successo due anni fa contro il Liverpool o lo scorso anno in finale col City".