La partita tra Porto e Arsenal, valida per l'andata degli Ottavi di Finale di Champions League, si gioca oggi, m ercoledì 21 febbraio alle ore 21 live su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Massimo Marianella, a bordocampo Gianluigi Bagnulo. Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Fabio Quagliarella. Mario Giunta per le news.

I numeri di Porto e Arsenal

Il Porto è stato eliminato in sette delle otto occasioni in cui ha incontrato squadre inglesi nella fase a eliminazione diretta di Champions League, ad eccezione della volta in cui ha eliminato agli ottavi di finale il Manchester United, nella stagione in cui i portoghesi vinsero il trofeo, nel 2003-04. L'Arsenal ha vinto tutte le tre partite casalinghe di Champions League disputate contro il Porto, con un punteggio complessivo di 11-0, ma non ha mai vinto nelle tre gare disputate in trasferte (1 pareggio, 2 sconfitte). L'ultima volta che l'Arsenal ha superato gli ottavi di finale di Champions League è stato battendo proprio il Porto, con un punteggio complessivo di 6-2 nella stagione 2009-10. Nicklas Bendtner segnò una tripletta all'Emirates con i Gunners nella sfida casalinga. Ognuna delle ultime cinque squadre che hanno eliminato il Porto dalla Champions League nella fase a eliminazione diretta ha raggiunto la finale in quella stagione: Juventus nel 2016-17 (ottavi), Liverpool nel 2017-18 (ottavi) e nel 2018-19 (quarti di finale), Chelsea nel 2020-21 (quarti di finale) e Inter la scorsa stagione (ottavi). Da quando sono stati introdotti gli ottavi di finale in Champions League nel 2003-04, l'Arsenal è la squadra più volte uscita in questa fase del torneo (nove), comprese tutte le ultime sette presenze nella competizione, tra il 2010-11 e il 2016-17. Subito dopo i Gunners, troviamo proprio il Porto in questa speciale classifica, eliminato otto volte in questa fase. Il Porto ha segnato sette gol nelle ultime due partite casalinghe di Champions League, tanti quanti ne aveva segnati nelle precedenti nove partite in casa nella competizione.