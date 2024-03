La Lazio vola a Monaco di Baviera per difendere l'1-0 dell'andata e sognare la qualificazione ai quarti di finale di Champions. Due ballottaggi tra centrocampo e attacco per Sarri che riproporrà Immobile dal primo minuto, un solo dubbio per Tuchel legato alle condizioni di Sané: ecco le probabili formazioni

