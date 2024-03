Dove vedere Bayern Monaco-Lazio

I numeri di Bayern Monaco e Lazio

Dopo avere vinto le prime due sfide con la Lazio negli ottavi di finale di Champions League nel 2020/21, il Bayern Monaco ha perso la gara di andata degli ottavi in questa edizione della competizione: 1-0 allo Stadio Olimpico. La Lazio non ha mai vinto una trasferta di Champions League nei quattro precedenti disputati in Germania (2 pari, 2 sconfitte), inclusa la sconfitta per 2-1 vs Bayern Monaco nel marzo 2021; in aggiunta, dopo il successo nel match di andata, i biancocelesti potrebbero diventare la prima formazione a vincere entrambe le sfide contro il Bayern Monaco nella stessa edizione di Champions League dal 2016/17 (dopo il Real Madrid). Il Bayern Monaco ha perso 1-0 l’andata contro la Lazio negli ottavi di finale in questa stagione di Champions League: nonostante ciò, i tedeschi sono stati eliminati a questo punto della competizione solo una volta nelle ultime 12 edizioni del torneo, nel 2018/19 contro il Liverpool (1-3 il parziale) poi divenuto campione. Considerando tutte le maggiori competizioni europee, la Lazio ha superato il turno in 12 delle ultime 13 sfide ad eliminazione diretta dopo avere vinto la gara di andata; fanno eccezione i quarti di finale di Europa League contro il Salisburgo nel 2017/18, successo dei biancocelesti per 4-2 all’andata e sconfitta per 1-4 al ritorno. Il Bayern Monaco è stato eliminato in ognuna delle ultime sette sfide di Champions League dopo avere perso la gara di andata nella competizione: più in generale, in 11 sulle 14 complessive in tal senso. Tuttavia, nelle precedenti due occasioni in cui i tedeschi hanno perso l’andata di un’ottavo di finale sono poi riusciti a rimontare e qualificarsi al turno successivo: nel 2006/07 vs Real Madrid (2-3 all’andata e 2-1 al ritorno – per la regola dei gol in trasferta) e nel 2011/12 vs Basilea (0-1 e 7-0 in quel caso). La Lazio potrebbe accedere ai quarti di finale di Champions League per la prima volta dal 1999/00, edizione in cui si qualificò attraverso la seconda fase a gironi, sotto la guida tecnica di Sven-Göran Eriksson; in aggiunta, i biancocelesti hanno perso le due precedenti trasferte ad eliminazione diretta nella competizione: sconfitta per 5-2 vs Valencia (nel 1999/00, ai quarti) e 2-1 vs Bayern Monaco (nel 2020/21, agli ottavi). Ciro Immobile è il capocannoniere all-time della Lazio nelle principali competizioni europee con 26 reti: solo Simone Inzaghi (15) vanta più gol del classe ’90 in Champions League (nove in 12 match). In aggiunta, Ciro Immobile ha segnato con la Lazio 20 reti in 23 match europei casalinghi (una ogni 85 minuti) contro le sei messe a segno in 20 trasferte con i biancocelesti, una ogni 231’.