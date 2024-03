Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Questa sera, martedì 5 marzo, prosegue la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, con la prima tranche del ritorno degli ottavi di finale, live su Sky Sport e in streaming su NOW. Due match con, tra le protagoniste alle 21.00, anche la Lazio, che a Monaco, in casa dei tedeschi del Bayern, proverà a difendere l’1-0 dell’andata. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alla stessa ora in campo anche gli spagnoli della Real Sociedad e i francesi del Paris Saint Germain, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. All’andata, 2-0 per i transalpini.