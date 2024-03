A San Sebastian la Real Sociedad cerca l'impresa provando a rimontare il 2-0 incassato a Parigi. La prima occasione, però, è per il Psg: Mbappé scappa via a sinistra e serve Barcola, ma il suo tiro è centrale. Ancora Mbappé, poco dopo, che la sblocca. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (calane 253) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

BAYERN-LAZIO LIVE