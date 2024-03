Il video pubblicato sul sito del quotidiano 'La Repubblica' mostra dei tifosi biancocelesti, in trasferta a Monaco per la partita di Champions contro il Bayern, intonare cori fascisti e inneggiare al duce, il tutto accompagnato da saluti romani. I tifosi sono stati ripresi nella storica birreria Hofbräuhaus di Monaco, famosa anche per i comizi di Hitler

Cori fascisti e saluti romani . Un gruppo di tifosi della Lazio si sono ritrovati ieri sera in una storica birreria di Monac o ed hanno trascorso in questo modo la viglia della sfida con il Bayern. Il luogo non è stato scelto a caso: la birreria è diventata famosa perché Hitler nel 1920 tenne uno dei suoi primi comizi, enunciando i 25 punti del programma del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori.

"Fango sulla città di Roma"

"Queste immagini sono una vergogna, sono fango sulla squadra, su tutta la tifoseria e sulla città di Roma". Così l'assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato, in una nota. "Per questo - prosegue Onorato - senza se e senza ma, condanno con fermezza ed esprimo sdegno per quanto si vede nel video che in queste ore sta facendo purtroppo il giro del mondo. Ogni tentativo di minimizzazione o ambiguità va ad alimentare in alcune persone il convincimento che in Italia siano possibili posizioni diverse dall'antifascismo. Non è così - conclude Onorato - L'antifascismo è la condizione essenziale per essere italiani. Chi non si riconosce va messo ai margini".